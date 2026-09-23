Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de iki yerleşim yerini ele geçirdiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirdi. Açıklamada, Rus ordusunun cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krasnıy Yar ve Potihonovo yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA