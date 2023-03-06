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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'u ziyaret etti

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolünde bulunan Mariupol kentini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus kontrolünde bulunan Mariupol kentini ziyaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'da daha önce faaliyet göstermiş olan tesislerin hazırlanışını ve inşaat alanlarında yapılan çalışmaları denetledi. Şoygu, çok işlevli Tıp Merkezi, Acil Durum Bakanlığı Kurtarma Merkezi ve yeni yerleşim alanını ziyaret etti. Şoygu, bölgenin çeşitli yerleşimlerine su sağlamak için Don Nehri'nden Seversky Donets Kanalı'na Rostov Bölgesi ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bağlamak için tasarlanmış su boru hattının inşası hakkındaki raporu dinledi' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sergey Şoygu Mariupol Rusya Dünya Güncel Haberler

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