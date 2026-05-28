Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Batı Askeri Grubu'na bağlı birlikleri teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov'a birlik komutanları, temas hattındaki durum ve birliklerin eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Belousov, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmalardaki etkinliğinin artırılması yönünde talimat verdi.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.