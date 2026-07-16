Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikleri denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri teftiş eden Belousov, burada birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda, Belousov'a temas hattındaki durum ve birliklerin eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca birliklerin insansız hava araçları (İHA) ile donatılması süreci ve yapay zekanın kullanılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.