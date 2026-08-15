Rus Bakan Belousov Doğu Kuvvetler Grubu'nu Teftiş Etti

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Doğu Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikleri teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Doğu Kuvvetler Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov, birlik komutanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda, Belousov'a temas hattındaki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi.

Doğu Kuvvetler Grubu'nun Komutanı Petr Bolgarev, yaz aylarında Ukrayna'da 19 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca, insansız hava araçlarının (İHA) çatışmalarda kullanılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül takdim etti.

Kaynak: AA