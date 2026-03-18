Rusya Savunma Bakanı Belousov, Ukrayna'da savaşan birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Kuzey Askeri Grubu birliklerini teftiş ederek, cephedeki durum hakkında bilgi aldı ve başarılı askerlere ödüller verdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Rusya'nın Kuzey Askeri Grubunun yönetim merkezlerinden birini ziyaret etti.
Gruba bağlı birlikleri denetleyen Belousov'a birlik komutanları, cephedeki durum ve birliklerin eylemleri hakkında bilgi verdi.
Bakan Belousov, cephede görev alan "başarılı" askerlere ödül verdi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu