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Rusya Büyükelçiliği: Moskova, Ukrayna ile Barış Görüşmelerine Hazır

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu duyurdu. Görüşmelerde İstanbul, Anchorage ve sahadaki durumun esas alınacağı belirtildi.

(ANKARA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Açıklamada, görüşmeler için İstanbul'da varılan anlaşmalar, Anchorage'da ele alınan başlıklar, Putin'in 2024'te açıkladığı ilkeler ve sahadaki durumun esas alınacağı ifade edildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin geleceğine ilişkin Türk medyasından gelen soruya yanıt verdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 Haziran'da hükümet üyeleriyle yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada barış görüşmesinin 'esasları' şöyle ifade edildi:

"Mart 2022'de İstanbul'da varılan ve Ukrayna heyeti tarafından imzalanan anlaşmalar; Ağustos 2025'te Anchorage'da görüşülen anlaşmalar; Putin'in Haziran 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı liderliğiyle yaptığı görüşmede dile getirdiği ilkeler; Sahadaki durum."

Kaynak: ANKA
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