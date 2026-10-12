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Rusya: Putin, Ukrayna'da olası seçim gününde saldırıları durdurmaya hazır

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçim düzenlenmesi halinde seçim günü ülkeye yönelik saldırıların durdurulması talimatını vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçim düzenlenmesi halinde seçim günü ülkeye yönelik saldırıların durdurulması talimatını vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da seçim düzenlenmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in konuya daha önce değindiğini belirten Peskov, "Kiev gerçekten seçim yapmak istiyorsa Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırıların seçim günü, yalnızca seçim günü durdurulması talimatını vermeye hazır." dedi.

Moskova'nın, Rusya'daki parlamento seçimlerinin ardından Ukrayna ile barış müzakerelerini sürdürmeye hazır olduğunu açıkladığını hatırlatan Peskov, Ukrayna'nın buna karşılık yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Peskov, Ukrayna'nın Rusya'daki seçimleri engellemeye çalıştığını ve sandık merkezlerine saldırı yaptığını öne sürdü.

Kaynak: AA
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