Ukrayna: Rusya, 3 adet "İskender-M" tipi füze ve 324 İHA ile saldırı düzenledi

Rusya ordusu, 3 'İskender-M' balistik füzesi ve 324 silahlı insansız hava aracı ile Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 309 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya ordusunun, 3 adet "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 324 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece füze ve silahlı İHA'ları kullanarak Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya 3 adet "İskender-M" tipi balistik füzesi ve 324 silahlı İHA fırlattığı vurgulanan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 309 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, balistik füzeleri ve kalan İHA'ların ülkenin 9 ayrı noktasına isabet ettiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Rus ordusunun bu gece Odessa ile Kiev ve Sumi bölgelerini hedef aldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
