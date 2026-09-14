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Rusya: Ordumuz, Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getiriyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getirdiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun, Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getirdiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya Rusya'nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırma yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, "Petrol piyasalarındaki durumun kötüleştiğini görüyoruz. Bunun başlıca nedeni, Basra Körfezi bölgesindeki istikrarsızlık ve gerilimin yeniden tırmanmasıdır." diye konuştu.

Rusya'nın petrol ürünleri ihracatını yasakladığına dikkati çeken Peskov, bunun ülke içindeki ihtiyaçlarının karşılanması için yapıldığını belirtti.

Peskov, "İç pazarımızın ihtiyaçları karşılandığında, yasağın kaldırılması gündeme gelecek. Böylece ilave miktarlar küresel pazarlara yönlendirilebilecek." ifadelerini kullandı.

Dün Ukrayna-Polonya sınırında Rus saldırısına hedef olan trenden dakikalar önce aynı güzergahtan bir grup Avrupalı siyasetçi ve diplomatın bulunduğu trenin geçtiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, "Burada Ukrayna toprakları söz konusu. Askerlerimiz Ukrayna'nın tamamında görevlerini yerine getiriyor ve bunu yapmaya devam edecek." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da her geçen gün pozisyonlarını güçlendirdiğini ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kaynak: AA
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