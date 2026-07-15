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Rusya: Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki limanları vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev bölgelerinde askeri amaçlarla kullanılan limanlara yönelik yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda yakıt tesisleri, gemiler ve İHA atölyelerinin vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerinde askeri amaçlarla kullanılan limanlara yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, gece Odessa ve Nikolayev bölgelerindeki limanların yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan altyapı tesisleri, tanklar, 2 İHA üretim ve montaj atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için malzeme taşıyan konteyner gemisi ve kuru yük gemisi, Dnepro-Bugskiy Limanı'nda da 2 yük gemisi vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarına saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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