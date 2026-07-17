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Rusya: Ukrayna'nın Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırıları sürdürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarına yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, gece Odessa ve Çornomorsk limanlarının yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu limanların askeri amaçlarla kullanıldığına işaret edilerek, "Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan altyapı tesisleri, tanklar, 2 İHA üretim ve montaj atölyesi, Çornomorsk Limanı'nda da motorlu tekne, yakıt ve yağ ile tanklar vuruldu." ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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