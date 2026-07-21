Haberler

Rusya: Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki askeri altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların bir haftadır devam ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yüklerin sevkiyatının yapıldığı altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahla düzenlendiği ifade edildi.

Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.

Bakanlık dün, Odessa ve Çornomorsk limanları ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı

Oğuzhan Uğur neden tutuklandı! İşte başını yakan deliller
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alanda neden az kişi vardı? İşte olay yaratan konserin perde arkası

Ünlü ismi şoke eden görüntü! Olayın aslı çok başka çıktı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler

Galatasaray'da isyan! Milyonlarca taraftar resmen harekete geçti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte