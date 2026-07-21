Rusya: Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndaki askeri altyapı tesislerine yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıların bir haftadır devam ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı yeniden vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın limanlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için kullanılan yüklerin sevkiyatının yapıldığı altyapı tesislerinin vurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahla düzenlendiği ifade edildi.
Rusya, bir haftadır, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılarını sürdürüyor.
Bakanlık dün, Odessa ve Çornomorsk limanları ve gemilere yönelik saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.