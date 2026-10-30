Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya, Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan gemiyi Karadeniz'de vurduğunu bildirdi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki askeri sanayi ile enerji tesislerinin yanı sıra Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir geminin Karadeniz'de vurulduğunu bildirdi. Açıklamaya göre saldırılarda yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gemi ile askeri sanayi ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkent Kiev ve Kiev bölgesinde insansız hava araçları (İHA) için parçalar üreten 'Kievskiy Radiozavod' fabrikası, İHA üretim atölyesi ve askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezi, Dnipropetrovsk bölgesinde de bir trafo merkezi vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Odessa Limanı'na askeri yükler taşıyan bir geminin ise Karadeniz'de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılarda karadan yüksek hassasiyetli silahlar ile İHA'ların kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Rus saldırısında 15 yaşındaki jimnastikçi hayatını kaybetti

Madalya hayali kurarken füzenin hedefi oldu
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu

Kocasının yanındaki boş koltuğa oturdu! Sonrası inanılır gibi değil
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni