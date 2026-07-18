Rusya, Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nı yeniden vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yeniden saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, limanda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt ve yağ depolama tanklarının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının havadan yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma sanayi tesisleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

Bakanlık, gün içinde ise Yujnıy ve Odessa limanlarını vurduklarını duyurmuştu.