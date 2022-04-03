Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu - Haberler

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Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
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- Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da akaryakıt deposunu hedef aldı.

- Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

ODESSA - Rus ordusu, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da akaryakıt deposunu hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın Odessa kentinde akaryakıt deposunu hedef almasının ardından bölgede meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı. Ekipler, bölgedeki yangının diğer rafinerilere sıçramaması için soğutma çalışmalarına başladı.

Güney cephesi komutanı Vladislav Nazarov, bölgede meydana gelen saldırıları doğrulayarak, "İlk verilere göre can kaybı yok. Saldırılar kritik altyapı tesislerine gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

Rusya, Odessa'da akaryakıt deposunu vurdu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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