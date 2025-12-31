Rusya Belarus'a Nükleer Kapasiteli Füze Sistemi Konuşlandırdı

(ANKARA) - Rusya, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip yeni bir füze sistemini Belarus'a konuşlandırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, "Oreşnik" adlı füze sisteminin karlı bir ormanlık alanda ilerlediği ve Belarus'un doğusunda olduğu belirtilen bir askeri üsse konuşlandırıldığı görüldü.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine 10 adet Oreşnik füze sistemi konuşlandırılacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, bu sistemlerin aktif göreve başladığını belirterek, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya dahil olmak üzere yeni toprakları ele geçirme hedefini yineledi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, "Oreşnik" adlı füze sisteminin karlı bir ormanlık alanda ilerlediği ve Belarus'un doğusunda olduğu belirtilen bir askeri üsse konuşlandırıldığı görüldü. Görüntülerde ayrıca askeri araçların kamuflaj ağlarıyla gizlendiği ve üsse Rus bayrağının çekildiği kareler yer aldı.

Söz konusu konuşlandırma Batı medyasında Avrupa'ya yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığı ve gerçekleşmesi halinde bir Rus füzesinin Avrupa Birliği başkentlerine ulaşma süresini önemli ölçüde kısaltacağı yorumuyla eleştirildi.

Moskova, Ukrayna'nın pazar gecesi Novgorod bölgesinde Putin'e ait olduğu belirtilen bir konuta 91 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna'ya karşı "misilleme" yapılacağını ve hedeflerin belirlendiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ise suçlamaları reddederek, Rusya'nın iddialarının "asılsız" olduğunu vurgulayarak, bu açıklamaların propaganda amacı taşıdığını belirtti. Sybiha, Rusya'nın bu tür iddialarla barışa yönelik diplomatik çabaları sabote etmeye çalıştığını savundu.