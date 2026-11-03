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Rusya'nın Zaporijya saldırısında 18 kişi öldü, 27 kişiden haber alınamıyor

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Rusya'nın Zaporijya saldırısında 18 kişi öldü, 27 kişiden haber alınamıyor
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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın pazartesi Zaporijya'daki Komişuvaha yerleşimine düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 27 kişiden haber alınamadığını bildirdi. Zelenskiy, insani yardım dağıtılan okulun 10 hava bombasıyla hedef alındığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

KİEV, 3 Kasım (Xinhua) -- Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın pazartesi günü ülkenin güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Komişuvaha yerleşimine düzenlediği saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, insani yardım dağıtımı yapılan bir okulun 10 hava bombasıyla hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca saldırılarda 5 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Zaporijya Kent Konseyi Sekreteri Regina Harchenko ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, saldırının ardından 27 kişiye ulaşılamadığını kaydetti.

Açıklamada, olay yerinde arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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