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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne kırmızı boya saldırısı

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Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölümüne tepki gösteren bazı kişiler, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binasının duvarına kırmızı boya döktüler.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede ölümüne tepki gösteren bazı kişiler, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği binasının duvarına kırmızı boya döktüler.

Navalnıy'ın ölüm haberinin ardından Moskova yönetimine tepki gösteren bazı kişiler, Washington'daki Rus büyükelçiliğini hedef aldı.

Büyükelçilik binasının duvarına kırmızı boya döken kişiler, Navalnıy'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları Rus yönetimine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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