Ukrayna: Rusya, Enerji Altyapımızı Hedef Alan Saldırılar Düzenledi

KİEV, 3 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Enerji Bakanı Denis Şmıhal, Rus güçlerinin gece yarısı Ukrayna'nın enerji altyapısına geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Şmıhal salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin 8 bölgesini hedef alan saldırılarda termik santraller, kombine ısı ve elektrik santralleri ile konutların zarar gördüğünü belirtti.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK, Ekim 2025'ten bu yana tesislerine düzenlenen dokuzuncu saldırının, termik santrallerdeki ekipmanlara ciddi hasar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkente yönelik saldırıda iki kişinin yaralandığını, beş ayrı bölgede ise konutların ve konut dışı binaların hasar gördüğünü ifade etti. Kliçko, saldırıların ardından Kiev'deki 1.170 apartmanın ısınmasız kaldığını da sözlerine ekledi.

Odesa Valisi Oleh Kiper, bölgeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları sonrası 50.000'den fazla kişinin yaşadığı hanelere elektrik verilemediğini bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın 450 İHA ile 71 hipersonik, balistik ve seyir füzesiyle saldırı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin ise 412 İHA ve 38 füzeyi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.