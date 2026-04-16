Rusya, Ukrayna'ya İha ve Füze Saldırısı Düzenledi: 15 Ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. Kiev Savcılığı, başkentte dört kişinin ve Odessa'da sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

KİEV, 16 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın çarşamba gecesi Ukrayna'ya düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Kiev Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, başkentte biri polis memuru, biri sağlık çalışanı, ikisi de yabancı uyruklu olmak üzere dört kişinin yaşamını yitirdiği, 54 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda isabet alan 17 bina, 10 müstakil ev, bir otel, bir ofis merkezi, bir otomobil bayisi, bir benzin istasyonu ve bir alışveriş merkezinde geniş çaplı hasar meydana geldi.

Odessa Kenti Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak ise ülkenin güneyindeki kente art arda düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırılarda bazı binaların hasar gördüğü ve 300'den fazla pencerenin kırıldığı da ifade edildi.

Dnipropetrovsk bölgesindeki askeri idareye göre, ülkenin orta kesimindeki kentte 3 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın son 24 saat içinde 659 saldırı amaçlı İHA ve 44 füze fırlattığını belirterek, hava savunma sistemlerinin 636 İHA'yı ve 31 füzeyi önlediğini bildirdi.

