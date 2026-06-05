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Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine düzenlediği füze ve SİHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Ukrayna hava savunması 198 SİHA'yı etkisiz hale getirdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla ( Siha ) düzenlediği saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdiği açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya iki X-59/69 tipi füze ve 216 SİHA ile saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, 198 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise Rus hava saldırıları sonucu ülkenin Kiev, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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