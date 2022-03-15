Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Otobüse binmek için sırada bekleyen insanlar Sırada bekleyen çocukları Bir görevlinin kuklayla çocukları güldürmeye çalışması Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.
Otobüse binmek için sırada bekleyen insanlar
Sırada bekleyen çocukları
Bir görevlinin kuklayla çocukları güldürmeye çalışması Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yaptı.