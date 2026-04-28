Rusya'nın Tuapse kentindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Tuapse şehrinde bulunan petrol rafinerisinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktı.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Tuapse'ye yönelik İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu, Tuapse'deki petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yaralı ve can kaybı yok. Yangını söndürme çalışmalarında 122 kişi ve 39 araç yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 22.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 186 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Daha önce Ukrayna'nın İHA saldırılarında, Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmıştı.

Karadeniz kıyısında bulunan limandaki petrol Karadeniz'e sızmıştı. Denizin petrolden temizlenmesine yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.