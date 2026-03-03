Haberler

Rusya'nın Soçi şehrinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Soçi kentinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, kentin 21 kilometre güneybatısında yer alıyor. Depremde hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Rusya'nın Soçi kentinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, Soçi kentinin yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Depremin merkez üssü, Soçi'nin 21 kilometre güneybatısında bulunuyor. Deprem, 35 kilometre derinlikte yaşandı." ifadelerine yer verildi.

Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, Telegram hesabından, deprem sonucu hasar veya can kaybının olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış