Haberler

Rusya, Ukrayna'da Madencileri Taşıyan Otobüse Saldırı Düzenledi: En Az 15 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde Rusya'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırısında maden işçilerini taşıyan otobüs hedef alındı. Saldırıda 15 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın özel enerji şirketi DTEK'ten yapılan açıklamada Rusya'nın pazar günü şirkete ait maden tesislerine düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında vardiyadan çıkan madencileri taşıyan otobüsün vurulduğu belirtildi.

Ulusal polis yetkilileri, saldırının Ternivka kentinde yaşandığını ve saldırıda İHA'ların kullanıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular

Terör örgütünden Şara'ya skandal liste! Türkiye'ye meydan okudular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın

Gülben Ergen'den dünyaya çok konuşulacak Epstein çağrısı
Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Covid'den 3 yıl önce 'pandemi simülasyonu' hazırlamışlar
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Biri 44, diğeri 23 yaşında! Sokak ortasında cansız bedenleri bulundu
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı