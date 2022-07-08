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Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Yükselen dumanlar Hasarlı bina Temizlik çalışmaları Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Yükselen dumanlar

Hasarlı bina

Temizlik çalışmaları Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentinde bombardıman sonrası dumanların yükseldiği görüldü. Saldırı sonrası bazı binalar oturulamaz hale geldi.

AA / Narciso Contreras - Güncel

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