Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Yükselen dumanlar Hasarlı bina Temizlik çalışmaları Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Yükselen dumanlar Hasarlı bina Temizlik çalışmaları Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Bakhmut kentinde bombardıman sonrası dumanların yükseldiği görüldü. Saldırı sonrası bazı binalar oturulamaz hale geldi. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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