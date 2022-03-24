- Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Irpin'de büyük yıkım

IRPİN - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin şehri, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 29. gününde devam ediyor. Kiev bölgesinde bulunmasıyla Rusya'nın saldırılarının başından bu yana hedefinde olan Irpin şehri, yaklaşık 1 ay süren savaşta büyük yıkıma uğradı. Yoğun bombardımanlar geride enkaz bırakırken, yolların yanan araçlarla dolu olduğu, apartmanların yıkıldığı görüldü.

Irpin Belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, "Şehrimiz sürekli grad sistemleri tarafından bombalanıyor. Çok yoğun. Yerleşim alanını, çok katlı binaları vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Son haftalardaki toplu tahliyelere rağmen Irpin'de hala 6 bin civarında sivilin olduğunu aktaran Markushyn, her gün küçük grupların tahliye edildiğini söyledi. Markushyn, "Yaklaşık 4 bin kişi şehri hiç terk etmek istemiyor. Onlara gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyoruz" dedi.

Markushyn ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çatışmaların ardından Irpin'in yüzde 80'inde kontrolü sağladığı bilgisini paylaştı.