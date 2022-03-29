Son dakika haber! Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Harkov'da savaşın izleri silinmeye çalışılıyor

- Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Harkov'da savaşın izleri silinmeye çalışılıyor

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde Rusya'nın saldırıları sonucunda oluşan yıkım, şehir yönetimi ve halk tarafından temizleniyor.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 34 gündür sürdürüyor. Ukraynalılar ise devam eden savaşın izleri silmeye çalışıyor. Rusya'nın şiddetli saldırılarının hedefi olan Harkov'da belediye ekipleriyle el ele veren halk, binaların vurulması sonucu etrafa savrulan parçaları temizlemeye başladı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov şehirdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 24 saat içinde Harkov ve bölgesinde 46 saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda 2 adet seyir füzeleri de kullanıldı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgede çatışmalar sürüyor. Rus ordusuna ait savaş uçağı ve insansız hava aracı düşürüldü. Ele geçirilen teknik ekipmanlar Ukrayna ordusunun hizmetine verildi" ifadeleri kullanıldı.