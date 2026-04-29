Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere, Moskova'daki İngiliz diplomatın sınır dışı edilme kararına misilleme olarak bir Rus diplomatın akreditasyonunu iptal edeceğini açıkladı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin İngiliz diplomatı istihbarat elemanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay Rusya'nın bir İngiliz diplomatı daha sınır dışı etme yönündeki kararının haksız olduğunu belirterek, bunu takiben gerçekleşen kötü niyetli kamuoyu karalama kampanyasını şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Sözcü, "Bu davranış kesinlikle kabul edilemez olup, diplomatik personelimize yönelik taciz ve sindirme girişimlerine müsamaha göstermeyeceğiz. Bu nedenle, Rus Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak, bir Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ederek misilleme yapacağımızı bildirdik." ifadesini kullandı.

Rusya'nın tekrarlanan ve hiçbir gerekçeye dayanmayan eylemlerinin, İngiltere'nin diplomatik çalışmalarını aksatmayı amaçladığını savunan Sözcü, bunun, İngiltere'ye yönelik daha geniş kapsamlı saldırganlık kampanyasının parçası olduğunu iddia etti.

Sözcü, şunları kaydetti:

"Rusya'nın atacağı her türlü adım, gerginliğin tırmanması olarak değerlendirilecek ve kararlı ve orantılı tepkiyle karşılanacaktır."

Rusya Dışişleri Bakanlığından geçen ay yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatı, istihbarat elemanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu.

Daha önce de İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomat, istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
