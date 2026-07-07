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Ukrayna: Rusya'nın Kiev ve Çevresine Düzenlediği Saldırılarda En Az 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın Kiev ve Çevresine Düzenlediği Saldırılarda En Az 24 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği son saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıyı çatışmanın başlangıcından bu yana en büyüklerden biri olarak nitelendirdi.

KİEV, 7 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği son saldırılarda en az 24 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre başkentte 16 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi de yaralandı.

Açıklamada, Kiev'in iki bölgesinde saldırılar sonucu yıkılan yüksek katlı binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi bu saldırıyı çatışmanın başlamasından bu yana düzenlenen en büyük saldırılardan biri olarak nitelendirdi. İdare başkent çevresindeki bölgelerde en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
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