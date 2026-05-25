Ukrayna: Rusya 600 İha ve 90 Füzeyle Kiev'i Hedef Aldı

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği büyük çaplı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı. Ukrayna, 600 İHA ve 90 füzeyle yapılan saldırıyı duyururken, Rusya misilleme yaptığını açıkladı.

KİEV, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği büyük çaplı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi de yaralandı.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, saldırıların ardından kent genelinde yaklaşık 50 noktaya binlerce kurtarma görevlisi, belediye çalışanı ve gönüllünün sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın pazar gecesi 600 insansız hava aracı (İHA) ve 90 füzeyle düzenlediği büyük çaplı saldırıda özellikle Kiev'i hedef aldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının, Ukrayna'nın "Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına" misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ukrayna'nın cuma günü Luhansk bölgesindeki bir üniversite yurduna düzenlediği İHA saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarla ilgili sorumluluğu kabul etmeyen Ukrayna, uluslararası insani hukuk çerçevesinde, yalnızca askeri tesisleri ve askeri amaçlarla kullanılan unsurları hedef aldığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
