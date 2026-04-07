Rusya'nın İran'a, İsrail'de vurulabilecek kritik enerji merkezlerinin listesini verdiği öne sürüldü

Rusya'nın, İran'a İsrail'deki kritik enerji altyapısına ait 55 hedefin listesini verdiği iddia ediliyor. Bu hedeflerin kritik üretim tesisleri, sanayi merkezleri ve yerel altyapıyı içeren üç kategoriye ayrıldığı belirtiliyor. İsrail, bu tehditlere karşı enerji güvenliğini artırma çabalarını sürdürmekte.

Rusya'nın İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait hedeflerin listesini verdiği iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin Ukrayna istihbaratına yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Rus istihbaratı İran'a, İsrail'de hayati öneme sahip enerji altyapısına ait 55 hedefin ayrıntılı listesini verdi.

Moskova ve Tahran arasında paylaşılan bilgilerin İran'ın İsrail enerji ağına füze saldırıları başlatmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.

Hedef alınacak yerlerin stratejik önemlerine göre üç kategoriye ayrıldığı, buna göre ilk kategoride ulusal enerji sistemini felç edecek kritik üretim tesisleri, ikinci kategoride İsrail'in merkezinde bulunan ve büyük yerleşim merkezlerine hizmet veren sanayi ve büyük kentsel enerji merkezleri, üçüncü kategoride ise endüstriyel alanları ve küçük enerji santrallerini destekleyen trafo merkezleri de dahil olmak üzere yerel altyapının yer aldığı ifade edildi.

Akdeniz kıyısında bulunan İsrail'in en büyük enerji santrali olan Orot Rabin'in birinci kategori kapsamındaki birincil hedef olduğu aktarıldı.

İsrail'in, komşu ülkelerden elektrik ithal etmeyen bir "enerji adası" olarak kabul edildiğinden, Rus istihbaratının İran'a, bu tesislerden küçük bir kısmının hasar görmesinin bile elektrik sisteminin tamamen ve uzun süreli çökmesine, yaygın elektrik kesintilerine ve onarılması zor teknik arızalara yol açabileceğini bildirdiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Zein Khalil
