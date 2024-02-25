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Rusya'nın ilk panda yavrusu Katyusha 6 aylık oldu

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Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Rusya'nın ilk panda yavrusu Katyusha, Cumartesi günü 6 aylık oldu. Panda yavrusuna, hayatındaki ilk havuç dahil olmak üzere çeşitli hediyeler verildi. Yavru panda artık sadece anne sütünün lezzetli olmadığını biliyor.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Şubat 2024

Pandanın çeşitli görüntüleri

Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Rusya'nın ilk panda yavrusu Katyusha, Cumartesi günü 6 aylık oldu.

Panda yavrusuna, hayatındaki ilk havuç dahil olmak üzere çeşitli hediyeler verildi.

Moskova Hayvanat Bahçesi Müdürü Svetlana Akulova'nın Telegram hesabından yaptığı açıklamaya göre, yavru panda artık sadece anne sütünün lezzetli olmadığını biliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hayvanat Bahçesi Moskova Rusya Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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