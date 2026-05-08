Haberler

Rus havalimanlarındaki kısıtlama 12 Mayıs'a kadar sürebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında güvenlik gerekçesiyle uçuş kısıtlaması getirildi. Uçuşlar 12 Mayıs'a kadar askıya alınacak. Bu karar, bir Ukrayna insansız hava aracının hava trafiği kontrol merkezine düşmesi nedeniyle alındı.

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında güvenlik gerekçesiyle uygulanan uçuş kısıtlamasının 12 Mayıs'a kadar sürebileceği bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki havalimanlarına yönelik uçuşların 12 Mayıs'a kadar askıya alınmasına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu NOTAM'ın, sürenin kısaltılması yönünde yeniden değerlendirilebileceğine işaret edilen açıklamada, Rosaviatsiya uzmanlarının hava trafik yönetim altyapısındaki teknolojik kapasiteye ilişkin analizini yakın zamanda tamamlamasının beklendiği kaydedildi.

Rusya'nın güneyinde bulunan 13 havalimanındaki faaliyetler, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Rostov bölgesindeki hava trafiği kontrol merkezine düşmesi nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.

Kısıtlamalar Gelincik, Groznıy, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale, Mineralnıye Vodı, Nalçik, Soçi, Stavropol, Astrahan, Elista, Magas ve Krasnodar'daki havalimanlarını kapsıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı’nın kader gecesi

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

33 yaş küçük eşinin Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu: Kölenim ben senin

33 yaş küçük karısının Nuri Alço'ya söyledikleri olay oldu
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız'

İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not gündem yarattı: Habibi...
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

250 bin kişiye iş imkanı! Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor