Lahta Center Çin Yeni Yılı İçin Aydınlatıldı

ST. PETERSBURG, 16 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere "Çin kırmızısı" ile aydınlatılan, Rusya'nın en yüksek binası Lahta Center, 15 Şubat 2026. (Fotoğraf: Guo Feizhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
