Rusya'nın Dış Politika Danışmanı: Komplo Yok

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı komplo kurmadığını söyledi.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayan Uşakov, "Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok." ifadesini kullandı.

Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.