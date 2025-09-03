Haberler

Rusya'nın Dış Politika Danışmanı: Komplo Yok

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı bir komplo kurmadıklarını ifade etti. Uşakov, Trump'ın açıklamalarını değerlendirerek, böyle bir planın bulunmadığını vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin ABD'ye karşı komplo kurmadığını söyledi.

Uşakov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ülkesine karşı komplo kurmakla suçlamasını değerlendirdi.

Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerinin akıllarında böyle bir fikrin bulunmadığını vurgulayan Uşakov, "Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok." ifadesini kullandı.

Uşakov, Trump ve yönetiminin mevcut uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini sözlerine ekledi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Çin ve Kuzey Kore liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.