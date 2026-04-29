Rusya'nın Buryat Cumhuriyeti'nde Maden Sahasında Çığ Düştü: 6 Ölü

MOSKOVA, 29 Nisan (Xinhua) -- Rusya'nın Buryat Cumhuriyeti'ndeki bir maden sahasında çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, Muyski bölgesinde bulunan Irokinda madeninde 9 işçinin yol temizleme çalışması gerçekleştirdiği sırada çığ düştüğünü belirtmiş, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 6 işçinin kar altında mahsur kaldığını kaydetmişti.

TASS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşıldığı ve arama çalışmalarının tamamlandığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olası güvenlik ihlalleriyle ilgili olarak soruşturma açıldığını bildirdi.

