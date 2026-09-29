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Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşundaki Tu-95 tipi uçak düştü, 6 mürettebat öldü

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Rusya Savunma Bakanlığı, Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi bombardıman uçağının düştüğünü açıkladı. Kazada 7 kişilik mürettebattan 6'sı öldü, 1 kişi yaralandı; nedenlerin araştırılması için Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonu bölgeye gönderildi.

Rusya'nın Amur bölgesinde eğitim uçuşu yapan Tu-95 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 7 kişilik mürettebattan 6'sı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tu-95 tipi uçağın Amur bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Uçağın yerleşim bulunmayan bir bölgeye düştüğü belirtilen açıklamada, mürettebattan 6 kişinin öldüğü, yaralanan 1 kişinin sağlık kuruluşuna sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, uçağın mühimmatsız uçuş gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri komisyonunun bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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