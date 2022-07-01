Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Rusya'nın 2 füzeyle saldırı düzenlediği Odessa'da arama çalışmaları devam ediyor

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde bu sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bağlı Sergeevka ilçesinde bu sabah Rus kuvvetlerince 2 füzeyle vurulan bir konut ve bir tatil tesisindeki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rus güçlerince 02.00 sularında düzenlenen füze saldırıları sonucu Sergeevka'da enkaza dönen bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor.

Ölü sayısı 21'e yükseldi

Enkaz alanlarındaki çalışmaları yöneten Ukrayna Devlet Acil Hizmeti İdaresi'nin Odessa Şubesi Başkan Yardımcısı Albay İgor Budalenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin fırlattığı iki füzenin art arda Sergeevka'da sivillerin yaşadığı ve birbirine çok yakın yapılara isabet ettiğini ve buradaki altyapıya hasar verdiğini aktardı.

Füzelerden birinin 9 katlı bir konuta, diğerinin ise konuttan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tatil tesisine düştüğünü kaydeden Budalenko, "21 ölü var. Bunlardan 16'sı 9 katlı konutta, 5'i ise tatil merkezinde hayatını kaybetti. 5 kişiden biri, 12 yaşındaki çocuk." dedi.

Saldırılar sonucu 38 sivilin yaralandığını ve bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydeden Budalenko, "2 yaralı çocuk Odessa'da çocuk hastanesine götürüldü." diye konuştu.

Budalenko, mevcut bilgilere göre, enkaz altında kalan kimse olmadığını tahmin ettiklerini ancak ihtimallere karşı arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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