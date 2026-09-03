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Moskova'ya Rekor İHA Saldırısı: 548 Araç Hedef Aldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin dünden bu yana 500'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin dünden bu yana 500'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dünden bu yana çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün saat 08.00'den bugün saat 12.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 548 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında imha edildi. Moskova kentine yaklaşan 143 İHA etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 416 İHA'nın, Moskova ve Karadeniz dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Moskova bölgesinde 2 kişi yaralandı

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölgenin Kubinka şehrindeki bir binaya İHA'nın isabet ettiğini ve yangın çıktığını kaydeden Vorobyov, saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Vorobyov ayrıca, bölgedeki Bolşoye Bunkovo köyünde bulunan bir fabrikada, İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını aktardı.

Kaynak: AA
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