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Rusya: Moskova bölgesi 350 İHA ile hedef alındı

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 350 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, İHA'ların 64'ünün Moskova kenti sınırlarında yok edildiğini bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesinin 350 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını, İHA'ların 64'ünün Moskova kenti sınırlarında yok edildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını aktaran Sobyanin, "Dün akşam saat 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar Moskova bölgesine doğru 350 İHA uçtu. Bunların birçoğu bölge sınırlarında imha edildi. Moskova kentine yaklaşan 64 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 629 İHA'nın, Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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