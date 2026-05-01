Rusya: Mali'deki Varlığımızı, Ülkenin Mevcut Hükümetinin Talepleri Doğrultusunda Sürdüreceğiz

Güncelleme:
MOSKOVA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Mali'deki varlığını sürdüreceğini belirterek, bunun, işbaşındaki Mali yönetiminin talebine bağlı olduğunu söyledi.

MOSKOVA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Mali'deki varlığını sürdüreceğini belirterek, bunun, işbaşındaki Mali yönetiminin talebine bağlı olduğunu söyledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, diğer ülkelerde olduğu gibi Mali'de de aşırılıkçılık ve terör gibi olumsuz yönelimlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Peskov, Mali'deki mevcut hükümeti desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Peskov'un açıklaması, Tuareg ayrılıkçı gruplarından Azavad Kurtuluş Cephesi temsilcisinin, Rusya'yı Mali'den çekilmeye zorlamayı amaçladıklarını belirtmesinin ardından geldi.

Kaynak: Xinhua
