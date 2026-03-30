Rusya: Küba'ya petrol sevkiyatının devamı için çalışıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Küba'ya petrol sevkiyatını sürdürmeye çalıştığını ve bu konuda yardımcı olacaklarını açıkladı. Küba'nın zor koşullar altında enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın enerji konusunda güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Peskov, "Rusya, Avrupa dahil olmak üzere tüm dünya pazarlarına güvenilir bir enerji kaynağı olmaya devam etmeye hazırdır." dedi.

Küba'ya Rus petrol tankerinin ulaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Peskov, söz konusu sevkiyatın, ABD ile Rusya arasında yürütülen görüşmelerde gündeme geldiğini söyledi.

Peskov, Küba'nın zorlu abluka koşulları altında petrol ve petrol ürünlerine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek "Rusya, bu konuda kenara çekilmemeyi ve Kübalı dostlarımıza gerekli yardımı sunmayı görev olarak görüyor." diye konuştu.

Rusya'nın Küba'ya petrol sevkiyatını sürdürüp sürdürmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Karayipler ülkesi Küba'ya uyguladığı ablukaya rağmen Rusya'ya ait bir tankerin bu ülkeye ham petrol teslim etmesine izin verdiği bildirilmişti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı da 100 bin ton petrol yüklü insani yardım tankerinin bugün Küba'ya ulaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
