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Rusya: Kiev yakınlarında İHA tanıtımı yapılan tesisi vurduk

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında Ukrayna ve yabancı üretimi insansız hava araçlarının (İHA) tanıtımının yapıldığı tesise yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yakınlarında Ukrayna ve yabancı üretimi insansız hava araçlarının (İHA) tanıtımının yapıldığı tesise yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında İHA tanıtımı yapılan tesise uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Tesiste, yeni geliştirilenlerin de aralarında bulunduğu Ukrayna ve yabancı üretimi İHA'ların tanıtımının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu İHA'lar Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarda kullanılıyor." ifadelerine yer verildi.

Saldırı sırasında tesiste önde gelen İHA geliştiricileri ve üreticileri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanlığının ve Ukrayna özel servislerinin temsilcilerinin bulunduğuna değinilen açıklamada, "söz konusu kişilerin Rusya topraklarına yönelik saldırıları doğrudan planladığı ve gerçekleştirdiği" aktarıldı.

Kaynak: AA
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