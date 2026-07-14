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Rusya: Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerine saldırı düzenledik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri sanayi tesisleri ile Yujnıy Limanı'na havadan ve karadan yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda füze ve İHA parçaları üreten fabrikalar ile yakıt tankları ve askeri malzeme taşıyan gemiler vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Odessa bölgesindeki askeri tesislere saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece Kiev'deki askeri sanayi işletmeleri ile Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı'na yönelik saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırının havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı esnasında, seyir füzesi parçalarının üretildiği "Radioizmeritel" Kiev Devlet Fabrikası, İHA ve füze parçalarının üretildiği "Kiev-79" sanayi işletmesinin vurulduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Yujnıy Limanı'nda, yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan tesisler, 7 yakıt tankı, askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi, Çornomorsk Limanı'ndan Odessa Limanı'na geçen tankerin vurulduğu ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarına saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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