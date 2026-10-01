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Rusya, Kiev ve Odessa'da lojistik merkezleri ve gemiyi İHA'larla vurduğunu bildirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa bölgesindeki lojistik ve iletişim merkezleri ile bir kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Kiev'de Renta Logistic merkezi, Odessa'da Hosting-ua veri merkezi ve Çernomorsk Limanı'ndaki gemi hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki lojistik ve iletişim merkezlerinin yanı sıra bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan lojistik ve iletişim merkezleri ile deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Gece düzenlenen İHA saldırıları sonucunda Kiev'deki "Renta Logistic" şirketine ait ulaşım ve lojistik merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, buradaki depoda insansız deniz araçlarının üretildiği bir atölyenin bulunduğu bilgisi verildi.

Odessa'da Ukrayna ordusunun istihbarat ve diğer hizmet bilgilerinin işlendiği "Hosting-ua" veri merkezinin vurulduğu aktarılan açıklamada, Odessa'daki Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusu için askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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