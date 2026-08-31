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Rusya, Kiev ve Odessa'daki lojistik merkezlerini vurdu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinde Batı yapımı askeri yüklerin depolandığı DHL ve Zammler lojistik merkezleri ile Odessa'daki bir lojistik merkezi ve Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizat taşıyan bir gemiyi İHA'larla vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve Odessa bölgelerinde askeri amaçla kullanılan lojistik merkezlerini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Gün içinde Kiev bölgesinde Batılı ülkelerin sağladığı askeri yüklerin depolanması ve sevkiyatı için kullanılan "DHL" ve "Zammler" lojistik merkezlerinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa bölgesinde de Odessa Limanı'ndan askeri yüklerin taşındığı bir lojistik merkezinin hedef alındığı belirtildi.

Yujnıy Limanı'nda askeri teçhizatla yüklü geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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