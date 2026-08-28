Rusya: Kiev ve Odessa'daki askeri depolar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde ve Odessa Limanı'nda askeri depoları vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna ordusunun kullandığı lojistik merkezlerine ve Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Gece Kiev bölgesinde seyir füzeleri için parçaların ve yakıtın korunduğu depo ile Odessa Limanı'nda da 6 askeri deponun vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırının insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: AA