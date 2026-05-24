Rusya: Kiev'e balistik füzelerle yaptığımız saldırılarda sivil altyapı hedef alınmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Oreşnik, Kinjal, Tsirkon ve İskender füzeleriyle yaptığı saldırıda "sivil altyapıya yönelik saldırı planlanmadığı ve gerçekleştirilmediği" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Oreşnik balistik füzeleri, İskender aerobalistik füzeleri, Kinjal hipersonik aerobalistik füzeleri, Tsirkon seyir füzeleri, hava, deniz ve karadan konuşlu seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçları (İHA) kullanarak gece Kiev ve Kiev bölgesine yönelik büyük bir saldırı yapıldığı hatırlatıldı.

Ukrayna'nın askeri ve sanayi tesisleri, askeri altyapı, Kara Kuvvetleri Genel Komutanlığı komuta merkezleri, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin diğer komuta merkezlerinin hedef alındığı aktarılan açıklamada, "Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik herhangi bir saldırı planlanmamış veya gerçekleştirilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Luhansk'taki koleje düzenlediği saldırıya Kiev'i vurarak sert karşılık verdiklerini söylemişti.

Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde yer alan Starobelsk şehrindeki koleje İHA saldırısı düzenlediği, 21 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.